Cuidan encinos en San Buena

San Buenaventura, Coahuila.- El Ayuntamiento de San Buenaventura a través de Ecología trabaja en el cuidado de árboles y áreas verdes para evitar daños por canícula.

El riego oportuno cada tercer día en los encinos siempre verde que fueron plantados en la entrada a San Buenaventura es lo que ha mantenido estos ejemplares con vida.

Más de 4500 árboles fueron gestionados en lo que va de la administración que encabeza el joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez.

La regidora Blanca Selene Cuellar informó que algunos árboles fueron sembrados en áreas verdes del municipio así como escuelas, camellones, ciclovía y espacios públicos.

Otros árboles de sombra fueron donados a la población o a cambio de electrónicos en mal estado y pet como parte de las acciones en materia de reciclaje y cuidado del medio ambiente.

También se trabaja en la fertilización de tierra con nutrientes que ayude el crecimiento de los encinos que forman parte de la nueva imagen de la carretera 30.