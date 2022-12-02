Cumple 9 meses el “FronteraBus”

La unidad "FronteraBus", cumplió 9 meses brindando un servicio diario de transporte gratuito a más de 170 jóvenes que estudian en diversas universidades del municipio de Monclova.

Para el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya la educación es prioridad, por ello puso a disposición de los estudiantes fronterenses esta unidad para que los trasladara hasta sus centros educativos y de esta manera ayudar en la economía de las familias y motivar a los alumnos a continuar su formación profesional.

Durante nueve meses ha apoyado a estudiantes de FIME, UAdeC y hasta se acercaba a aquellos del CBTis 36, Juan Gil González, UTRCC y Cruz Roja y otros planteles.

"Para todos los jóvenes ha sido muy satisfactorio porque tuvieron la manera de llegar a la escuela y regresar a sus casa de una forma rápida, cómoda, segura y sobre todo económica porque el FronteraBus fue totalmente gratuito'', dijo. Angélica Jacobo, coordinadora de Educación.

1 / 2 Con este servicio gratuito se apoya a más de 160 estudiantes. 2 / 2 Angélica Jacobo, coordinadora de Educación. ❮❯

Indicó que a los jóvenes del turno vespertino que fueron los primeros que accedieron a este servicio se les complicaba porque no alcanzaban el transporte público de las 10:30 de la noche y muchas veces tomaban taxi o un "ride", mientras a quienes estudian por la mañana no encontraban el medio del transporte o tenían que levantarse muy temprano.

El Frontera Bus comenzó a trasladar a los universitarios del turno matutino y para el mes de agosto se implementó la ruta matutina, mismas que han sido un éxito y con las que continuará trabajando pues actualmente los jóvenes se encuentran en período vacacional.