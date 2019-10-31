Cumple Lencho plan de obras

FRONTERA, COAH.- Al término del Ejercicio Fiscal 2019 ya se tiene invertidos en su totalidad los recursos del Copladem, Obra Pública, Vamos A Michas e Hidrocarburos, lo anterior informó el Presidente Municipal Florencio Siller Linaje quien aseguró que todas las obras etiquetadas para este año ya se realizaron, quedando pendiente solo de ejercer 4 acciones de Fomento Agropecuario que están por definirse.

“Continuamente pido los avances a los directores para revisar las obras pendientes y entregarlas a la brevedad posible”.

“De aquí al 11 de diciembre que será el informe ya no habrá descanso para nadie, tenemos que dar el banderazo y entregar la obra de embanquetado, recarpeteo, pavimentación y retiro del empedrado de las calles Venustiano Carranza, Francisco I. Madero y Cuauhtémoc de la zona centro, la cual será la última obra a realizar con recursos de este ejercicio fiscal”.

Así mismo dijo que serán los ciudadanos los encargados de realizar la elección de los colores y texturas que se colocarán en las banquetas, así mismo se dará paso a las últimas 20 acciones de construcción de cuartos, así como el arranque de las obras pendientes en las instituciones educativas, como son la renovación de red de agua potable, drenaje, electrificación y otros rubros del departamento de obras públicas.

“Ya dimos cumplimiento a la totalidad de las obras etiquetadas para este ejercicio fiscal, hemos cumplido con cada uno de los proyectos aún con la reducción de recursos del Gobierno Federal, ya que el objetivo fundamental en este año fue cumplir la totalidad de las obras proyectadas y terminar en cero deuda”.

Cabe mencionar que será el próximo 11 de diciembre cuando se informe los proyectos y obras realizadas en este año, por ello continuamente se cita a los directores para revisar los avances de cada uno de los proyectos que se realizaron.