Cumple Piña como padrino

El alcalde Roberto Clemente Piña Amaya sigue cumpliendo su compromiso de acudir personalmente a todas las ceremonias de graduación que lo han invitado para apadrinar a generaciones de alumnos que terminan su educación preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad.

Desde el inicio de su administración, lo suyo no ha sido enviar represente a dichos eventos sino ir, felicitar a los estudiantes y motivarlos a seguir cumpliendo sus sueños porque la educación es el instrumento más poderoso en la formación del ser humano.

La mañana de ayer fue padrino de generación de los alumnos del jardín de niños 20 de julio que terminaron su educación preescolar y que pertenecen a la generación 2020-2023.

Piña Amaya se ha caracterizado por ser un presidente cercano a la ciudadanía, sobre todo si de estudiantes se trata por ello no desaprovecha cada oportunidad que tiene para dialogar con los jóvenes para guiarlos por el buen camino.

La muestra está en sus obras como la construcción de la preparatoria del ejido 8 de Enero, las becas económicas, el programa FronteraBus mediante el cual se apoya con transporte gratuito a universitarios, el embellecimiento y limpieza de planteles y muchos apoyos más.