Cumple plan 2040 su primer aniversario

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.-El ambicioso plan 2040 que está siendo proyectado para mejorar las condiciones en la calidad de vida de los habitantes, cumple un año de haber sido creado habiendo avanzado en sus trabajos con resultados excelentes.

El 28 de noviembre en las instalaciones del auditorio municipal, se llevó a cabo el importante evento, donde se dio a conocer el punto de partida, por parte del grupo Misiones, luego de 12 años de haber compartido alegrías y palpando las necesidades, nació el Plan 2040.

La misión es cumplir un plan para que unidos se transforme la comunidad con personas plenamente realizadas, basándose en cinco estrategias y cuatro pilares, como son el acompañamiento, gestión, formación, colaboración y sostenibilidad.

Con la familia, la salud, el empleo y la educación.

En cuanto a los súper valores, está el servicio para acompañar con pureza de intención a las nuevas generaciones, la unidad al colaborar con todos, gobierno, empresas, iglesias, organizaciones y familias, de manera humilde y respetuosa.

La perseverancia al gestionar las oportunidades y dar seguimiento a los planes, la esperanza en Dios para formar a la persona y transformar la comunidad en seres plenamente realizados y finalmente la responsabilidad para cumplir cada uno con su tarea y compromiso de acuerdo a la etapa de vida y talentos de cada persona para lograr un plan sostenible.

En suma, unidos para transformar las nuevas generaciones, basándose en las palabras del Papa Francisco: “El futuro está en las manos de las personas que reconocen al otro como un ‘tu’ y así mismo como parte de un ‘nosotros’”.

PLAN 2040

