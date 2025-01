Cumple torreonense 172 días desaparecido

Pablo Jared Vallejo Adame cumplió 172 días desaparecido, a pesar de las búsquedas exhaustivas, no se ha encontrado ningún rastro que esclarezca su paradero, se presume que el auto incendiado pudo haber sido "sembrado".

Cabe recordar que el martes 30 de julio de 2024, Pablo Jared de 24 años, salió de su hogar en el fraccionamiento Perla del Oriente de Torreón para dirigirse a su trabajo en Químicas del Rey, sin embargo, nunca llegó a su destino y la comunicación con su familia se perdió poco después de su partida.

El sistema de GPS del vehículo Volkswagen Saveiro blanca, con placas FL-5440-D del estado de Coahuila indicó sus últimas coordenadas en Tlahualilo, pero las búsquedas iniciales no dieron resultados.

A los dos días se dieron a conocer imágenes que mostraban la camioneta de Pablo Jared incendiada ubicada en el antiguo camino de Tlahualilo-La Laguna.

Este vehículo era el que utilizaba Pablo Jared al momento de su desaparición, confirmando que efectivamente se trataba de la unidad en la que viajaba el joven, pese a los restos quemados de la camioneta, no se encontró con alguna otra pista del joven lagunero.

La aparición de huellas en una zona con agua a unos 10 kilómetros al sur de donde se localizaba la camioneta de Pablo Jared Vallejo de 23 años de edad, había despertado la esperanza de familiares y voluntarios.

El pasado martes 14 de enero a las 7:00 de la tarde se llevó a cabo la misa a Pablo Jared, pues estaría cumpliendo 24 años, motivo por el cual, familiares de Jared pidieron que regresara pronto a casa.

Al respecto, el alcalde de Sierra Mojada, Elías Portillo Vázquez, dijo que no se encontró ningún rastro de su paradero.

"Anduvimos personalmente a caballo buscando en esas áreas, luego un rastreo a través de un mapa sierra por sierra, arroyo por arroyo y la verdad no se encontró nada. Si se perciben huellas y lo que tu quieras, el vehículo que esta quemado, pero es algo muy raro, podría ser sembrado, pero como no hay nada confirmado no podemos ser asertivos en esa situación".