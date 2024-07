Cumple Yajaira 10 días de desaparecida

SAN BUENAVENTURA COAH.- Más de diez días han pasado desde que Yajaira Montelongo Sánchez desapareció sin dejar rastro. Su madre, Ruth Sánchez, angustiada, le ha enviado un mensaje esperanzador: "Si te fuiste por tu propia voluntad, por favor repórtate. Si no, seguiremos buscándote".

Desde el inicio de esta pesadilla, Ruth Sánchez ha buscado ayuda incansablemente. Primero, acudió al alcalde Hugo Sánchez, quien la remitió a los directores de Protección Civil y Seguridad Pública. Ellos le recomendaron llamar al 911, y la Fiscalía se puso en contacto con ella, enviando agentes a su domicilio para tomar su declaración y formalizar la denuncia.

Las autoridades están revisando el celular de Yajaira para rastrear sus últimas ubicaciones y llamadas. El lunes pasado, Ruth visitó la fiscalía y fue informada de que el dispositivo había registrado una videollamada a las 2:00 pm con un hombre identificado como Aarón.

Yajaira, que vivió en Acuña, tuvo problemas con Aarón hace dos meses, lo que la obligó a abandonar su hogar y pasar la noche en una plaza con sus dos hijos. Sin poder comunicarse con su madre porque Aarón le rompió el celular, un hombre de una iglesia de adicciones la recogió y la ayudó a contactar a su madre. Sin embargo, la abuela de Aarón la encontró y la llevó de vuelta con ella, ya que Yajaira no tenía dinero para regresar.

Tres días después, Yajaira llegó a San Buenaventura, donde consiguió trabajo en La Feria y luego en un expendio de cerveza. Según su madre, Yajaira ganaba apuestas en el palenque de San Buenaventura y planeaba seguir trabajando con un hombre conocido como "Chuki". La última vez que fue vista, un primo la vio subiendo a una moto con un hombre llamado Carlos, diciendo que iba a comprar leche y pañales.

Yajaira tiene tres hijos que la esperan con ansias: la mayor, de 5 años, el mediano, de 4, y el más pequeño, de apenas 1 año y 4 meses. El segundo niño está con su padre, quien tiene la custodia, mientras que la mayor está con sus abuelos paternos y el bebé con su abuela materna.

El sábado pasado, se recibieron mensajes de Yajaira diciendo que estaba en Nava con un amigo y que iría a Acuña a recoger sus cosas. Sin embargo, no ha habido más noticias desde entonces. "Nos dijeron que la vieron en la colonia Manantial de Nava, sentada en una banca con un muchacho cerca de las 11:00 de la noche", comentó Ruth.

Desesperada, Ruth Sánchez hace un llamado a su hija: "Quiero que me hable, que me diga si se fue por propia voluntad. Si quiere estar allá, no estoy enojada; al principio sí, pero ahora estoy preocupada", concluyó con voz quebrada.

Las autoridades continúan con las investigaciones, y cualquier información sobre el paradero de Yajaira Montelongo Sánchez puede ser crucial para traerla de vuelta a casa.