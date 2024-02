Dan conferencia sobre el eclipse

FRONTERA COAH.- Ayer se llevó a cabo una conferencia por parte de un astrónomo quien habló sobre el eclipse total de sol, un fenómeno natural que se presentará el próximo 8 de abril y donde los municipios de la Región Centro serán el epicentro de este espectáculo, por lo que el especialista brindó algunas capacitaciones a niños, docentes y público en general.

Pablo Lonnie Pacheco Railey instructor de Astronomía, mencionó que la Región es privilegiada porque todos podrán presenciar un eclipse total de sol, habló del ¿por qué sucede?, ¿cuándo sucederá y dónde se observará? Además de ¿cómo observarlo de manera segura?

Mencionó a todos que antes y después de la totalidad, cuando el sol no está tapado al 100% no se debe voltear a ver, no porque el eclipse sea peligroso sino porque ver cualquier parte de la superficie solar que es tan brillante puede dañar permanentemente los ojos.

En Frontera se tiene el beneficio de que más de 2 minutos con 40 segundos minutos habrá una obscuridad como si fuera de noche, se verán las estrellas, los planetas y se van a poder ver estructuras del sol que normalmente se ven solamente desde el espacio.

"Van a ver el sol como si estuvieran en el espacio por algunos minutos, sucede con frecuencia en algún lugar del mundo pero en México no sucedía desde 1991 y no se repetirá un eclipse total de sol en México hasta el año 2052, somos privilegiados de que en este lugar se podrá observar este fenómeno celeste, entonces aprovéchenlo solo hay que saber cómo verlo de manera segura", comentó.

Dijo que se puede conseguir un lente de 14 sombras como el que utilizan los soladores y es completamente seguro, también con un espejo como los que se usan para maquillarse, se tapa cartoncito, solo se hace un agujero con una perforadora, el rayito de luz que refleje se manda al techo o a una pared lejana que tenga sombra y ahí se proyectará la imagen del eclipse de manera completa y segura.

Dijo que la biodiversidad reacciona como si estuviera anocheciendo, se hace de noche solamente los humanos saben lo que está sucediendo, las plantas y animales no, por lo que posiblemente los gallos empiecen a cantar, los pajaritos regresan a nidos, vacas y burros van a los establos, no es que le tengan miedo al eclipse sino que es lo que hacen naturalmente cuando anoche.

Luego vuelve a salir el sol y empiezan a cantar los gallos, no es una afectación simplemente reaccionan como si fuera una noche normal, además ese día baja la temperatura ligeramente, obviamente la iluminación también pero solamente eso.

Además se verá un crepúsculo de 360 grados, dependiendo de dónde estén ubicados sí están en el centro del pasó de la totalidad puede durar hasta 4 minutos con 28 segundos, pero no es lo mismo en Monterrey donde s tapará el 90% del sol que es mucho pero es parcial y en todo momento se requiere la protección

"Es un regalo, una magia poder observarlo, tenemos un espectáculo increíble a pesar de que yo conozco estos fenómenos desde hace años, cada vez que me toca ver uno, me quedo pasmado pensando lo vi o lo soñé, de tan hermoso que es, por eso no se lo vayan a perder", señaló el conocedor del tema.