Dan descuento en pago de permiso de ruta

FRONTERA COAH.- Se aprobó un descuento del 24% en el pago de permiso de ruta y otros aspectos que los taxistas y conductores de camiones materialistas, lo anterior lo dio a conocer Juan David Borrego; regidor de Hacienda quien señaló que al aprobarse, los conductores tienen que aprovechar cuanto antes el beneficio.

En la junta de Cabildo se propuso un acuerdo porque el frente Común de sitios de taxis cada año pide descuento, el descuento fue de un 24% se aprobó por unanimidad para taxistas y camiones materialistas.

Los descuentos se hacen en el permiso de ruta, antidoping, tarjetas de identificación y revisión mecánica, ellos lo pidieron desde que entró el año, tienen hasta el 31 de marzo por lo que se diálogo ante el cabildo.

Si no pagan para ese día el descuento ya no será válido aunque se busca que si se respete quieren que se acerquen lo antes posibles a pagar. Señaló que hay concesiones que tienen adeudos son 2 la ley indica que después de 3 años se retira la concesión, mencionó que no se busca afectar a nadie por lo que ya se está viendo qué solución hay.