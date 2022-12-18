Debe AHMSA 80% de predial a Frontera

El alcalde Roberto Piña Amaya externó que la nueva designación del Subsecretario de Seguridad en Coahuila dará certeza para atender temas importantes que afectan a la región centro, como Altos Hornos de México, empresa que le debe una fuerte suma de predial al municipio rielero.

Recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Ricardo Mejía Berdeja como enlace con Altos Hornos de México, además que tratar otros temas en el Estado, ante esto el edil del municipio de Frontera mencionó que será un contacto directo con el gobierno federal para tener una rápida respuesta.

“El problema que tiene Altos Hornos de México en este momento influye en toda la región centro, nosotros estamos lastimados en los temas de salud, limpieza y el arroyo Frontera, entre otros temas”.

Indicó que la acerera tiene pendiente el pago de70 al 80 por ciento del predial con el ayuntamiento de Frontera, aunque dijo desconocer el monto total del presente año y parte del 2021. “Por supuesto que nos importa el predial y que nos ayuden con acero para construir en la ciudad, pero solo tengo gratitud para la empresa”.

Señaló que como funcionario y ciudadanos, quiere que la empresa esté fuerte, productiva u que vuelva a ser la generadora de economía en la región centro como lo ha sido en años anteriores.