Deben continuar uso de cubrebocas

Si bien las autoridades de salud han declarado el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19, la neumóloga del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, doctora Alejandra Carolina Moncada López, recomendó a la población que padece comorbilidades continuar con el uso de cubrebocas, sobre todo en los espacios cerrados y a toda la población utilizarlo en las unidades médicas.

Explicó que conforme ha dejado de ser indispensable este artículo, han vuelto a agudizarse padecimientos que se habían retirado tales como las alergias y algunas infecciones respiratorias.

“Aún tenemos pacientes que no se han vacunado contra el COVID-19, que permanecieron en resguardo estos tres años y es precisamente a ellos a quienes se sugiere que al salir a la convivencia en espacios cerrados y donde haya concentración de personas porten este artículo de protección; si se trata de una actividad al aire libre no hay ningún problema”, destacó.

Abundó que esta medida es sobre todo para quienes tienen defensas bajas por alguna enfermedad crónica, por ejemplo: pacientes con obesidad, lupus, diabetes, personas fumadoras, con asma, en diálisis o quienes han sido trasplantados.

Aclaró que, si bien el COVID-19 ya no es una enfermedad mortal en el común de la gente, el riesgo de complicaciones aumenta para quienes sufren padecimientos crónicos.

Precisó que todas las personas que acuden a una institución de salud sean pacientes o acompañantes, deben portar cubrebocas toda vez que se trata de un sitio cerrado donde hay una importante aglomeración de usuarios algunos de ellos enfermos.

Recordó que su colocación debe realizarse con las manos limpias, ya sea con lavado previo o aplicación de alcohol gel.

Cuando el cubrebocas es de tela, es importante lavarlo con jabón o detergente y una vez que esté seco, guardarlo en una bolsa de plástico limpia y extraerlo únicamente cuando se vaya a usar.

Respecto a los de material desechable, lo óptimo es utilizarlos sólo una vez y, como su nombre lo dice, tirarlos al finalizar el día.