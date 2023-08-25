Deben respetarse reglas de escuelas

FRONTERA COAH-. Ante la polémica que se generó por la prohibición de ingresar a varios planteles educativos con el corte de pelo al estilo “Peso pluma”, Alma García; regidora de Educación en Frontera, manifestó que hay que respetar la normativa de los planteles pero también exhortó a las autoridades escolares a no exigir el uniforme, tenis blancos o zapatos porque la economía no está para eso.



Cada quien es libre de estar como quiera pero se debe seguir un lineamiento, los padres de familia y en algunos casos también los alumnos, firman un reglamento por lo que se debe apoyar a que los hijos tengan un respeto, una disciplina y responsabilidad.

“Hay que tener conciencia y responsabilidad, se firmó un contrato que dice que eres responsable de llegar temprano aseado, corte de cabello, hay que apegarse a las reglas de cada escuela y hay muchos lugares donde cortan el cabello a un precio módico”, señaló.

En cuanto al tema de los uniformes dijo que es cuestión de ponerse de acuerdo como maestros, docentes, directivos, deben ponerse de acuerdo en estos momentos cuando las familias necesitan, señaló que el padre de familia siempre tendrá la razón y que hablando se entiende la gente.

Hizo un llamado a autoridades educativas a ser flexibles en uniformes, zapatos, tenis blancos, hay que abrir la pauta para que los niños puedan tener el nivel educativo que ellos necesitan, entender que no son tiempos buenos económicamente hablando y esto sucede en muchas familias de los municipios de la región.

Por ello, la regidora fue reiterativa en pedir que no se exija que los papás hagan un gasto en comprar uniformes cuando en muchos casos no se tiene a veces siquiera para el alimento de cada día.