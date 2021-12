Debido a la pandemia; Sugiere diputada hacer servicio social "Online"

SALTILLO, COAH.- La diputada del Partido Revolucionario Institucional, Edna Dávalos dio a conocer que se envió una iniciativa para apoyar a los estudiantes que realizan sus prácticas laborales. Se trata de una iniciativa que les permite a los jóvenes realizar las prácticas en línea, toda vez que la pandemia obligó a la sociedad a hacer un mayor uso de las tecnologías.

"La ley no se ha modificado desde hace 47 años, por eso es importante tomar en cuenta las condiciones actuales y que tienen que ver con el uso de las tecnologías", explicó la funcionaria.

"Las prácticas y el servicio social se realiza de manera presencial y si no acuden, son horas que no les toman en cuenta y pierden lo avanzado; por eso es importante ajustarnos a la actualidad y no afectarlos", señaló Edna Dávalos.

Además de que la ley no se ha modificado desde hace más de cuarenta años, en este tema no está ya vigente por la nueva normalidad, por lo que se pensó en que los estudiantes puedan avanzar en lo que se requiere para poder concluir sus carreras universitarias sin que Tegan contratiempos.

Esta es una de las iniciativas que promovió la Diputada del PRI, quien también agregó: "Estamos trabajando a marcha forzadas, hasta el ultimo de diciembre, vamos a suspender vacaciones para que las cosas salgan al cien y darle resultados a la ciudadanía".