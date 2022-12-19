Decidirán pensionados futuro de asociación

NUEVA ROSITA, COAH. Después de 14 años de la nueva administración de jubilados, pensionados y viudas de la Región Carbonífera está a punto de desaparecer por la falta de socios, el próximo miércoles mediante reunión programada a las 11.00 de la mañana se decidirá la suerte de esta asociación.

Los socios habrán de decidir qué futuro le depara a la asociación, debido a que son más egreso que ingresos por la ayuda de gastos funerarios que les otorgan a los familiares de los agremiados.

En ocasiones se han registrado hasta dos muertes de socios en un mes, la directiva hace entrega de nueve mil pesos a cada familia como apoyo a gastos funerarios, la situación de la mesa directiva está difícil para cubrir los gastos de este tipo.

Por tal motivo es urgente que los 211 miembros acudan a la reunión que tienen programada para el miércoles y que sean los mismos socios quienes decidan si continúa funcionando la asociación.

Recalcó Bernal Guerra, que aunque el local se encuentre en disputa por un particular, seguirán en la lucha defendiendo lo que les pertenece, el salón lo construyeron los jubilados con el pago de cuotas, por lo tanto este patrimonio es de los mismos socios.