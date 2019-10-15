Decomisan 30 autos ‘sin placas’

Castaños, Coahuila.- Decomisan al menos 30 vehículos en operativo de retén para vehículos con placas vencidas en la zona de la Nogalera conocida como “El callejón” donde decenas de conductores fueron sorprendidos antes de que pudieran “sacarle la vuelta” a los policías.

Continúan los decomisos de autos con placas vencidas, esta vez ocurrió en la zona de la nogalera cerca de “El callejón”.

Desde hace algunos meses estos operativos se han realizado en toda la Región Centro siendo Castaños uno de los menos frecuentados con este operativo. Fue en la mañana del martes que los policías iniciaron con la revisión.

En menos de una hora los vehículos fueron trasladados por la grúa al corralón en espera de que la multa sea pagada. Se estipula que el precio para recuperar el auto del corralón es de hasta 2 mil pesos. Eso sin contar el costo de la multa y además el adeudo que se tiene de las placas.

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A pesar del descontento de la población debido a estos decomisos, los pagos de placas de autos particulares se han estado realizando de agosto que es cuando se inició con los operativos hasta ahora.