Decomisan 5 In Driver

FRONTERA COAH-. Continúan los operativos contra In Driver en Frontera, en esta ocasión fueron cerca de 5 vehículos decomisados por prestar un servicio sin autorización, las multas son superiores a los 5 mil pesos y continuarán estas acciones por motivo de seguridad.



Fue durante el mediodía que se llevó a cabo el operativo por parte de la dirección de Transporte y Vialidad en coordinación con Seguridad Pública Municipal, cerca de la primaria Moisés Asís, lo que tomó por sorpresa a muchos conductores de in driver que no se lo esperaban y que ni tiempo tuvieron para esquivar a la autoridad.

Uno de los conductores detenidos es Hugo Macías, al detenerlo la autoridad cuestionó al joven que lo acompañaba en la parte trasera, este mencionó que era un pasajero y los policías lo dejaron ir, sin embargo Hugo Macías insistía en que él no era In Driver, que ni siquiera traía seguro y que el joven que llevaba era su sobrino pero después se retiró porque el joven tenía que ir a trabajar, su carro fue remolcado al corralón.

Por otro lado, Jaime Armando Martínez del frente común de taxistas en Frontera, dijo que todos los que se están llevando es porque traen pasaje atrás, se le pregunta a la gente que qué tal está el servicio y caen.

La plataforma no opera con legalidad, él tiene 20 años trabajando como taxista y cada vez hay más in drivers que pagan derecho de ruta anual, pagan un tarjetón, seguro de vida para pasajeros, los conductores de in driver no lo traen quieren trabajar con el seguro del carro pero ese seguro no responde por los pasajeros en caso de un accidente.

Hay muchas irregularidades pues se ha detectado gente que en la plataforma muestra una cara pero el que ofrece el servicio es otra persona otra donde el vehículo era americano y lo dieron de alta como mexicano, por tal motivo la autoridad está haciendo operativos, hasta este momento son 5 los conductores vehículos detenidos.