Decomisan 6 In Drivers

FRONTERA COAH-. El departamento de Transporte y Validad continúa con los operativos contra IN Driver en donde han decomisado un total de 6 vehículos por operar de manera ilícita, los conductores han tenido que cubrir la multa de 5 mil pesos más el arrastre de la grúa. Lo anterior lo dio a conocer Juan David Guerrero; director de Transporte y Vialidad, dijo que estos son operativos fijos contra unidades de plataforma, quienes están presentando un servicio de manera ilegal, pues ellos no cumplen con el pago de permisos y circulación en el municipio y por lo tanto son irregulares. Al respecto usuarios de transporte apoyan los operativos contra In Driver que realizan autoridades municipales de Frontera tras detectarse que conductores operan en la ilegalidad y representan un riesgo para la gente que los utiliza. “Toda medida que se aplique por cuestiones de seguridad y prevención es positiva”, destacó Alejandra Carrillo, vecina de la colonia Occidental. Destacó que a pesar de que su hija es estudiante y en algunas ocasiones utilizó la reconocida aplicación para conseguir servicio de taxi, se llevó también un mal servicio. “En una ocasión, le tocó viajar con un joven que le iba sacando platica todo el camino y eso le molestó a mi hija y lo peor de todo es que no lo pudo reportar”, añadió. Destacó como benéfico que las autoridades tomen cartas en el asunto.

SON MEDIDAS PREVENTIVAS

Comentó que la multa ronda desde los 5 mil pesos además del costo de la grúa por eso exhortó a quinee están incurriendo en esta falta a que no lo hagan ya que de ser sorprendidos se les multará; los inspectores están al tanto de que en el municipio no se preste este servicio que para Frontera aún es ilegal.

Comentó que estas acciones se realizan por un tema de orden y seguridad, pero muchas veces la gente se molesta y no o comprende sin embargo la actual administración lo único que busca es que haya orden.

“Por eso es que hacemos estas acciones, representan una competencia desleal con los taxistas, quienes tienen su papelería en regla, pagan permisos y cumplen con lo correspondiente para poder.