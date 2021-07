Defiende General a policías

Frontera.,Coah.- Aquí no vamos a proteger a malos elementos, sin embargo, no porque hayan estado en el lugar de la riña es que sean culpables, la fiscalía será la encargada de la investigación y en base a eso la resolución de este caso, pero hasta que no se emita una acción penal en contra de mis elementos, ellos pueden seguir trabajando, lo anterior informó el Director de Seguridad Pública Juan José Castilla Ramos.

Luego de que el asesor Jurídico del departamento Alán Cardoza asegurara que los elementos involucrados en la riña donde uno de los heridos falleciera días después por complicaciones derivadas de los golpes que presentaba al ser detenido, el Director de seguridad Pública aseguró que no pueden retirarlos de sus cargos si no cuentan con una orden de aprehensión o la orden de un juez.

Mencionó que como preventivo respeta la labor de la fiscalía, sin embargo, al no contar con una documentación oficial que le indique la situación jurídica de los elementos, no puede retirarlos de sus cargos, toda vez que se tiene que esperar a la resolución del juez sobre los resultados de la investigación.

"Mientras yo no reciba otra orden, ellos van a trabajar de forma normal, a quien le giraron la orden de aprehensión ya está detenido y bajo proceso de investigación, pero no por eso es culpable, mientras que los otros cinco elementos seguirán trabajando si la fiscalía no dispone bajo la orden de un juez otro ordenamiento".

Castilla Ramos comentó que no solo los civiles resultaron con lesiones graves ese día, sino también por lo menos cuatro de los oficiales, siendo uno de ellos quien todavía presenta algunas dificultades de salud debido a los golpes que recibió por parte de los familiares del señor Raúl Padilla.

Comentó que el elemento Sáenz sigue incapacitado por los múltiples golpes que recibió en la cabeza con un tubo y así como él, el resto de los elementos también presentaron golpes, sin embargo, aun así, no lo vamos a proteger si se determina su responsabilidad en los hechos antes señalados.