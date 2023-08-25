Defienden corte de “Peso Pluma”

FRONTERA COAH-. El corte de cabello no influye en el aprendizaje de los estudiantes, señaló Ángel Orlando Campos Álvarez tiene 10 años dedicándose a este oficio de cortar cabello en una barbe shop ubicada en el centro de Frontera, aunque reconoció que el corte escolar es más barato que el corte al estilo de “Peso pluma”.



Mientras realizaba un corte de cabello en el local que comparte con varios amigos a pocos pasos de la presidencia municipal de Frontera, el joven mencionó que el corte de pelo “Peso Pluma” ya se usaba pero tras hacerse más famoso “Peso Pluma” la demanda aumentó mucho, hasta en un 50%.

La mayoría de sus clientes de todas las edades, le llevan la foto del cantante, este corte tiene un costo de 120 pesos, es un corte que tiene muchas variaciones dependiendo de la edad son las variaciones se usan.

“El corte no debería influir en la educación porque puede sonar a discriminación pero es cierto que un corte escolar es más barato que este al estilo de “Peso Pluma” que es el moderno, mientras que el corte de pelo escolar es de 100 pesos”, comentó.

Dijo que de manera personal, considera que los niños de preescolar y primaria deberían traer un corte escolar y prohibirles el acceso a su plantel pero en secundaria y preparatoria ya no porque los jóvenes ya tienen razonamiento y ellos ya puede decidir.

Mencionó que él y sus amigos y compañeros de trabajo, realizan de 10 a 15 cortes, cuando es el regreso a clases aumenta todo el fin de semana a por lo menos 40 y 50 clientes durante el fin de semana antes de regresar a clases.