Dejarán que vean a niños sin llevárselos

CASTAÑOS, COAH.- La familia de la joven San Juanita, de 23 años quién falleciera a consecuencia de complicaciones por un balazo propinado por su expareja sentimental, se mantiene tranquila y en espera de que la autoridades competentes haga justicia a este acto cobarde y por demás lamentable.

El padre de la joven recién fallecida dijo que la familia del agresor puede acudir a ver a los niños, siempre y cuando vengan en una sintonía pacífica y sin agredirlos, porque de otro modo "no se va a detener".

Explicó que ya ha habido acercamiento con familiares de Juan José Gallegos, el asesino de su hija, y les han mostrado el apoyo, esperando se haga justicia en el caso y se pueda dar con el paradero del agresor, sin embargo hasta este momento su prioridad era su hija.

"Vinieron unos tíos del muchacho y nos dijeron que están de nuestra parte, que es justo que den con el paradero de este hombre, por lo que hizo, pues no es cualquier cosa; y pues nosotros de momento no sabemos dónde pueda estar o donde s epoda esconder, de otra forma ya habríamos ido por él, para agarrarlo o entregarlo, pero no nos hemos enfocado en eso, estábamos con nuestra hija", dijo el padre.

Explicó que las autoridades se han dado a la tarea de hacer investigaciones, pero hasta el momento desconocemos su paradero, aunque esperamos dar pronto con él, una vez que pase esto, ya nos vamos a enfocar de lleno en las investigaciones y de identificar dónde se puede estar escondiendo.