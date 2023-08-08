Dejarán trabajar a los ambulantes

FRONTERA COAH-.Ya empezaron a notificar a los propietarios de los puestos ambulantes que se encuentran en plazas y banquetas de la ciudad, no se les va a prohibir que trabajen pero sí se requiere un tema de orden y de imagen.



La Secretaria de Salud envió un requerimiento para eliminar puestos fijos en lugares públicos, por lo que al notificarles que se deben retirar al terminar por lo que la autoridades están dispuestos a ayudarles a que le pongan ruedas a los puestos que no tengan pero ellos se encargarán de buscar la manera de moverlos de un ligar a otro.

La mañana de ayer el personal de la regiduría de Hacienda y de la dirección de Tránsito y Vialidad estuvo notificando, con anterioridad ya se había platicado con los comerciantes que están renuentes porque durante muchos años se les permitió que estuvieran así pero eso no significa que sea corrector.

A intención es que se respeten estos espacios, la gente de Frontera debe tener la oportunidad de poder caminar libremente por las calles, administración es pasadas permitieron que hubiera mucho desorden en banquetas que son públicas de acuerdo al reglamento municipal de Transporte y Vialidad.

"Hay muchas banquetas donde no se puede caminar porque sacaron cosas a la calle, porque tienen techos, por que instalaron puestos y no es un tema de mortificando gente sino más bien es un tema de orden”, comentó el alcalde Roberto Piña.

El alcalde mencionó que aunque existe renuencia no se pueden negar porque es un reglamento municipal, hay sanciones pero esto solamente es un tema de orden no algo dirigido contra nadie pero la plaza y las banquetas deben verse bonitas.