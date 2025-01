Dejaron en Frontera información limitada

La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, señaló que recibió información limitada por parte de la administración saliente durante el proceso de entrega-recepción, lo que ha generado incertidumbre respecto al estado financiero en que se encuentra el municipio.

Pérez Cantú aseguró que las instancias correspondientes analizarán la situación para determinar las acciones necesarias.

"Estamos enfrentando un reto mayor debido a la falta de datos precisos en áreas clave de la administración. No obstante, y conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Entrega y Recepción, contamos con un término de 30 días hábiles para validar y verificar el contenido de las actas de la plataforma de Sefir"

La mandataria expresó su compromiso con la transparencia y el buen manejo de los recursos públicos, enfatizando que no permitirá irregularidades en la nueva etapa de gobierno.

Hasta el momento, no se han revelado detalles específicos sobre las áreas afectadas por esta falta de información. Sin embargo, la alcaldesa subrayó que garantizará la rendición de cuentas como uno de los ejes principales de su administración.

Esta transición marca el inicio de una gestión que buscará superar los retos heredados y trabajar en favor de los habitantes de Frontera.

"Yo espero que todo este en orden en la información tardía que nos dieron, por eso vamos a entrar con una administración no completa, vamos poco a poco porque yo no puedo contratar a alguien si todavía no se con que recursos cuento, les pido paciencia a la ciudadanía".