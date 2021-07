Delito hostigar a los deudores

FRONTERA, COAH.- Los encargados de los bufete de abogados que se encargan de "rescatar" las carteras vencidas de los establecimientos comerciales por medio de llamadas intimidatorias, amenazas y hostigamiento, cometen un delito, pues en la mayoría de los casos no tienen el sustento legal para actuar e incluso no investigan si verdaderamente la personas a la que están hostigando es el titular del crédito, lo anterior luego de que la señora Juana Esmeralda Hernández denunciara a los abogados de un bufete por quererle cobrar un crédito que ni siquiera está a su nombre.

Alán Ramos Viruete, Abogado local explicó que el acudir a levantar un embargo de bienes sin haber realizado antes un juicio mercantil con la señora Juanita Hernández se está cayendo en una falta como es hostigamiento y si se llegarán a llevar los artículos del domicilio ubicado en la colonia Borja sería también un robo, pues no se está dando el correcto manejo al caso.

Ante el caso donde a la señora Juana Esmeralda Hernández le requieren primero una lavadora que hace 14 años había regresado a la tienda y que con papeles se los comprobó, para días después acusarla de no haber pagado a un crédito que supuestamente se obtuvo con una tarjeta que ni siquiera está a su nombre, el Abogado Alán Viruete explicó que este no tiene ninguna validez si no se llevó a cabo por la vía legal correspondiente.

"Para llevar a cabo un emplazamiento primero se tiene que imponer una demanda en los juzgados, luego la demanda se vuelve a emplazar con el actuario para que este vaya con el abogado a señalar bienes"

Dijo que una gran cantidad de despachos utilizan esa estrategia para amedrentar y casuar pánico en la gente, ante las continuas llamadas y visitas a sus domicilios, sin embargo, nada pueden hacer sin un juicio previo y una orden judicial.

Así mismo el Abogado dijo que la gente que al igual que la señora Juanita estén inmersos en este tipo de casos, pueden demandar a la tienda o institución de crédito, grabando al momento que lleguen las personas del bufete y llamando a la policía para denunciar hostigamiento y si se llevan alguna propiedad de robo.

Explicó que estas malas acciones realizadas por las firmas de abogados para recuperar las carteras vencidas son muy comunes, pues acuden con ordenes "extra Judicial" para asustar a las familias y que paguen de inmediato aun cuando en ocasiones la deuda no les corresponde.