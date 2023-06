Denuncia al MP Rolando Vázquez

FRONTERA COAH-. Rolando Vásquez hizo pública su inconformidad luego de que fue detenida la tarde del pasado domingo, él era representante general de los representantes de casillas y señaló que de forma errónea lo acusaron de andar comprando votos por lo que fue resguardado durante algunas horas en las celdas del C4.

Eran cerca de las 6:00de la tarde cuando Rolando apareció pues lo dejaron en libertad pero habló acerca de lo ocurrido, dijo que él se encontraba adentro de la escuela haciendo su función de representante general, pasaban camionetas sin logotipo y se quedaban afuera, no se metían como a eso de las 3:30 pm llegó una persona a darle unas aguas para su gente, los representantes de casilla y en ese momento se acercaron los elementos no identificados y lo sacaron de la secundaria donde estaba su casilla.

Comentó que él ni dinero traía, lo subieron a las camionetas y se lo llevaron del lugar estuvo en el C4 y casi a las 6:00 PM lo soltaron, por poco no alcanza ni a ir a votar, Rolando mencionó que le dieron dos golpes en la cabeza pero no fueron de gravedad, si traía moretones en la sien pero no fue nada grave.

Rolando comentó que se interpuso una denuncia, se levantó un acta para que esto no quede impune, dijo que actuaron mal, la gente iba a votar libremente y hay cosas y funciones que se deben respetar.

"Hasta con armas iban, se bajaban de las camionetas armados, las votaciones en ese seccional estaban tranquilas pero fueron ellos quienes mermaron la jornada al menos en este lugar, las camionetas no traían logotipo, eran negras, cuando me subieron me dijeron que agachara la cabeza que no viera nada y de ahí me mandaron directo al C4", comentó.