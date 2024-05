Denuncia alto cobro de SIMAS

FRONTERA COAH.- Homero Gaytán es un hombre de la tercera edad quien dio a conocerla injusticia cometida por SIMAS quien mencionó que prácticamente lo tienen “amarrado” con un recibo de alto cobro y mencionó que es injusto que de un día para otro se haya incrementado tanto el consumo.

Le llegó un recibo de mil 312 pesos, lo que le pareció extraño pues normalmente los cobros que le llegan son de 120 o 130 pesos, ante esta situación habló a Monclova y le dijeron que ese era el gasto que se debe pagar pero mencionó que los recibos que él pagaba antes eran mucho menos aun así no le hicieron caso.

“Es mentira este consumo porque no estoy vendiendo pipas a las colonias, hay mucha gente que no paga y él que es puntual le hacen eso, SIMAS todo el tiempo me ha dicho que es el consumo, damos dos personas, mi esposa lava cada 15 días y hasta me baño cada 4 días, ya me agarraron pero bueno siempre hay un límite", comentó Don Homero Gaytán quien acudió al alcalde Roberto Piña para buscar una solución al problema.

Tras la declaración del afectado, el caso llegó a manos de personal de SIMAS que de inmediato acudieron a inspeccionar para dar con el origen de este problema.

Se investigó el caso y ya se le hizo la prueba al medidor pero marcó correctamente, por lo que la dependencia señala que posiblemente el usuario haya tenido un descuido o presente una fuga al interior.

Este número de cuenta presenta una instalación de medidor nuevo el cual es certificado por la empresa proveedora, luego por SIMAS antes de instalar y por los consumos que presenta está funcionando correctamente, además de la prueba.

El personal de SIMAS señaló que con él para apoyarle de alguna manera y para que no se vaya a volver a repetir ese alto consumo que presentó.