Denuncia cobros excesivos de SIMAS.

FRONTERA COAH.- Patricia Nava, residente de la calle Allende 507 en la colonia Occidental, ha enfrentado durante 14 años lo que ella considera cobros excesivos por parte del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento (SIMAS). A pesar de que en su hogar solo viven dos personas y pasan poco tiempo en él, sus recibos mensuales han alcanzado cifras de hasta los 800 pesos.

Patricia, quien es madre de un niño con discapacidad, enfrenta una lucha constante. Su hijo requiere estudios médicos que la obligan a viajar frecuentemente a Monterrey o Saltillo, dejando su casa desocupada. Sin embargo, los cobros continúan llegando sin compasión.

"Me dicen que es lo que yo consumo; les digo que es lo que marca su medidor. A mí me da miedo abrir la llave porque me cobran las perlas de la virgen", comentó visiblemente frustrada.

"Soy una persona que cuida mucho el agua y la luz porque o trabajo para comer y sobrellevar la vida de mi hijo con discapacidad o trabajo para pagar el agua. No es justo cuando hay casas mucho más grandes con mayor número de habitantes a los que les llega una mínima cantidad".

Durante estos años, Patricia ha observado cómo sus vecinos reciben cuotas significativamente menores, del 10%, mientras que a ella le imponen hasta un 25%. Aunque SIMAS ha sugerido que podría haber fugas en su hogar, ella se muestra firme en su defensa: "No tengo ninguna fuga".

Recientemente, Patricia se encontró en una situación crítica cuando le cortaron el suministro de agua debido a las altas tarifas. Aseguró que no pagó la factura porque no recibió atención adecuada al intentar resolver su situación. Intentó comunicarse con el gerente de SIMAS, pero se encontró con un protocolo rígido donde el personal le indicó que podía ayudarla únicamente mediante convenios.

La situación se complica aún más por las necesidades especiales de su hijo, quien padece autismo y epilepsia. Patricia ha decidido llevar su caso a Derechos Humanos, considerando inaceptable lo que califica como una injusticia prolongada. "Es hora de que se escuche nuestra voz y se tomen medidas", concluyó.

La afectada espera que este llamado a la justicia logre visibilizar las irregularidades en los cobros del servicio y brinde una solución a quienes enfrentan dificultades similares.