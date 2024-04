Denuncia Piña guerra sucia.

FRONTERA COAH-. Aparentemente Miguel Jiménez Cruz fue usado por candidatos a la alcaldía de Frontera para manchar el evento masivo que Roberto Piña tuvo el pasado domingo cuando decenas de militantes y ciudadanos salieron a realizar un recorrido en bicicleta.

"Es una guerra sucia, de frustración y desesperación", señaló el candidato Roberto Piña y explicó lo que ocurrió el pasado domingo, el candidato señaló que durante la caminata que empezó en calle Soledad y posteriormente el libramiento, pensaron que les iba a ir mal porque estaba lloviendo mucho pero al pasar el aeropuerto cesó el agua.

Miguel Jiménez llegó hasta la ciclovía por donde circulaba el candidato junto con decenas de seguidores, cuando lo abordó, con un megáfono en mano para comentar que la ciclovía estaba en malas condiciones.

"No caigo en estas cosas y solo por aclarar, él me dijo que a la ciclovía le faltaba muchas cosas, yo con toda calma le dije que sí, que tenía razón, le dije que andaba en carácter de candidato y le expliqué que la ciclovía es estatal pero él insistía y andaba en otro plan, le pedí que se retirara y se fue yendo hacia atrás por debajo de la ciclovía y ya no supe más, yo seguí el trayecto", señaló el candidato.

Dijo que sabía perfectamente bien a que iba y era a intentar manchar, entiende que hay un malestar porque las cosas deben mejorar, incluso señaló que con grabaciones.

"Le dije está bien entiendo tu postura pero estamos en una campaña. Es responsabilidad estatal pero podríamos entrarle me dice que por qué la estoy usando le contestó que soy un ciudadano más".

Esta ciclovía no es responsabilidad del municipio pero aun así se le ha dado seguimiento a las peticiones de los ciudadanos incluso hay oficios en el Estado y en la Secretaría de Obra Pública que se han hecho para entrar en un acuerdo e intercambiar obras, es decir ellos invierten en otra partes mientras que el municipio se encarga de la ciclovía, las gestione se han hecho.

El candidato mencionó que no quiso caer en el juego y que sigue su camino, pero hay testigos de que el ciclista siguió generando polémica e incluso, hay quienes dicen que traía aliento alcohol y tras alterar el orden público tuvo que ser detenido por seguridad pública por poco tiempo, después lo dejaron en libertad.