Denuncia Piña irregularidades

FRONTERA COAH-. Faltaba una hora para terminar la elección cuando Roberto Piña; alcalde de Frontera, en rueda de prensa pidió que se llevara una elección tranquila, en calma y respetando la voluntad de los ciudadanos pero lamentablemente no era así, ya que unas camionetas, no identificadas, rondaron la ciudad y estuvieron alterando el orden público.

Dijo que con tiempo anticipado platicó con fuerzas de diferentes órdenes de gobierno para llevar la fiesta cívica en paz, la administración municipal no detuvo a ningún ciudadano y lo único que buscaban era que la gente pudiera votar con tranquilidad y que ganará el que tuviera que ganar.

"Aun sabiendo que hay muchos lugares donde reparten dinero, no nos correspondía pero la gente que andaba en esas camionetas golpearon a los representantes generales o representantes de Morena, se llevaron a Rolando Vásquez y no lo encontraban por ningún lado".

El alcalde hizo un llamado a autoridades estatales para que pusieran orden en Frontera, ya que hasta él mismo recibió llamadas telefónicas donde le decían "Déjanos trabajar" a lo que mencionó no sabía a qué se referían pero pidió que dejaran a la gente votar con libertad independientemente de quien haya resultado favorecido en esta elección.

Mencionó que no se tocó un solo peso del ejercicio del Gobierno Municipal, la gente salió a votar con voluntad y de buena manera, dijo que se dirigió con el coordinador de la Fiscalía en Frontera pero le dijeron que no eran ellos, que era gente del exterior del municipio aunque le dijeron que los reconocían como integrantes de ellos mismos.

"No sé qué querían pero no era sano, la gente salió a votar con libertad, el muchacho de la secundaria nunca había estado en un ejercicio de estos, se lo llevaron esas gentes que no traen identificación y ya no lo encontramos", mencionó.

Dijo que se estaban buscando esas unidades y revisaban cómo sacarlas de la ciudad pues no se necesitaban en la ciudad ya que había seguridad, no había detenidos y no se había presentado ninguna situación hasta que llegaron esas unidades, dijo que no se vale que intentaran calentar la ciudad y que se respetaría la voluntad ciudadana.

"La gente de la corporación también traían armas largas, también traían camionetas pero no era eso el ejercicio sino más bien respetar lo que la gente ya decidió y así se iba a acatar", comentó el alcalde.