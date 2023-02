Denuncian a Mario Delgado

SALTILLO, COAH.- Diana Hernández, Consejera Estatal y Nacional de Morena, José Guadalupe Céspedes, líder en Monclova y Laila Yamile Mtanous Castaño acudieron al Tribunal Electoral de Coahuila en Saltillo para interponer un procedimiento sancionador ordinario en contra de Mario Delgado, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido.

Lo anterior luego de que alrededor de 22 militantes fueron suspendidos por dar apoyo abierto al precandidato del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja y no a Armando Guadiana, el abanderado oficial del Movimiento de Regeneración Nacional.

La abogada electoral Diana Hernández señaló que acompañó a quienes se les notificó de manera pública acerca de la resolución en la que los suspendieron de sus derechos y los quitaron de lo cargos que ostentaban dentro de Morena.

"Fue una medida cautelar la que dictó la Comisión de Honestidad y Justicia de manera precipitada y además, de forma inconstitucional, por lo que debe ser revocada por las autoridades legales, en este caso por el Tribunal Electoral de Coahuila, porque no tiene argumentos legales que la sustenten", detalló.

Hernández destacó que fueron suspensiones de los militantes, pues aún no procede la expulsión total; sin embargo, quienes ostentaban algún cargo fueron separados de los mismos, por lo que la medida está sujeta a juicio para que las autoridades determinen si es inválida.

Por su parte, José Guadalupe Céspedes y Laila Yamile Mtanous Castaño expresaron su total apoyo a Ricardo Mejía Berdeja y al proyecto de la 4T, aunque el ex Sub Secretario de Seguridad no haya resultado electo en la encuesta interna de Morena para elegir a su representante en los comicios del presente año: "Somos obradoristas y estamos en el camino con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también con Mejía Berdeja", finalizaron.