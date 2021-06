Denuncian a policía en Lamadrid

Coahuila

Se presenta inconformidad contra Karim García, subdirector de Seguridad Pública en Lamadrid.

LAMADRID COAH-. Elementos de Seguridad Pública detuvieron a un hombre que ingería bebidas alcohólicas en la vía pública y quien se resistía a ser detenido amenazado de muerte a los elementos, así lo comentó Andrés Vázquez Garza alcalde de Lamadrid quien dijo que se cumplió con el protocolo para su detención.

Fue al realizar un recorrido de rutina cuando los policías se percataron de una persona ingiriendo bebidas embriagantes en un auto, proceden hacer revisión de rutina se entrevistan con ciudadano que se puso agresivo e insultaba a los elementos. Lo detuvieron por ingerir bebidas en vía pública y los insultos porque hasta de muerte amenazó a un elemento.

"La persona se resistió a ser detenido se hizo uso de la fuerza para detenerlo, lo llevan a seguridad pública y ahí lo revisa el médico legista y el de la unidad de salud dictaminan que la persona no ha recibido lesión que ponga en riesgo, lo único que arrojan es el estado de ebriedad", comentó el alcalde Elementos actuaron de acuerdo al protocolo con cualquier ciudadano, el alcalde dijo que no se justifica ningún tipo de acción y que se realizara investigación al deslindar responsabilidades se encuentra que la gente de Lamadrid no duden que se aplicará sanción pero si se hará investigación a fondo.

"Estoy dispuesto a hacerlo por tener un buen gobierno que la ciudad esté tranquila, las personas o el quejoso se dirigen al subdirector de la corporación que es un elemento de la policía estatal, Karim García", comentó. Antes también llegó demanda de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por abuso policíaco pero no procedió.