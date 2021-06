Denuncian acoso de preventivos

Coahuila

Denuncian acoso de policías a automovilistas. Afirman que hay cacería de automovilistas en la carretera 57.

CASTAÑOS., COAH.- Elementos de Seguridad Pública y Transporte fueron exhibidos en video infraccionando a una automovilista sin motivo aparente.

La conductora viajaba con su familia por la Carretera 57 a la altura de la colonia Villas de Guadalupe, siendo la abogada Soraya Arzola Narváez quien encaró a los elementos que no pudieron sustentar el motivo de la detención.

En el video que fue subido a las diferentes plataformas sociales se observa como la propietaria de una camioneta fue detenida e incluso le realizaron una supuesta "revisión de rutina" después de que fue bajada de su vehículo, lo anterior sin darle una explicación de estos hechos, pues los elementos solo se concretaban a repetir que "ya la traían".

Fue la Abogada quien explicó que al ver lo que estaba sucediendo, decidió bajar de su vehículo y apoyar a la madre de familia, quien temerosa repetía una y otra vez que ella no había dado motivos para su detención y menos para que sin permiso alguno inspeccionaran su unidad, en la cual trasladaba a parte de su familia.

"No es justo que siga sucediendo esto, la mujer venía con su familia y aunque una y mil veces les dije que era allanamiento de morada lo que estaban realizando, el par de elementos preventivos pretendían retirarle la placa a la unidad de la mujer, quien les solicitaba una explicación de los hechos, la cual nunca recibió claramente".

Arzola Narváez dijo que esta no es la primera vez que sorprende a elementos preventivos realizando este tipo de acciones, por tal motivo brindó el apoyo a la madre de familia, quien incluso les pedía que fueran a seguridad pública o al ministerio público para interponer la denuncia correspondiente, acción que no llevaron a cabo. Explicó que al retirarse del lugar para solicitar apoyo de la guardia nacional y después regresar al lugar donde se suscitaron los hechos, ya no se encontraba ni la mujer de la camioneta ni las dos patrullas que le marcaron el alto.