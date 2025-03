Denuncian acoso laboral en CNOP

FRONTERA, COAHUILA.- Pablo García, chófer de taxi, denunció públicamente al secretario de taxis de la CNOP, Ramiro de la Cruz, por acoso laboral. Según su testimonio, estas prácticas son recurrentes dentro de la organización y también afectan a las radios operadoras, quienes por temor a perder su empleo no alzan la voz.

"Quiero dejar claro que no generalizo, pero hay gente sin valor ni moral dentro de la organización. Hago un llamado a las mujeres que fueron violentadas y acosadas a que digan si estoy mintiendo. Esta gente no debe pertenecer a ninguna organización. Hay que hablar para que no haya más víctimas de acoso laboral o sexual", declaró a través de redes sociales el afectado.

El chófer también aseguró que Ramiro de la Cruz le exigió una disculpa pública como condición para permitirle seguir trabajando, algo que se niega a hacer. "Es una persona prepotente y sin valor. Por su capricho, me castigó 15 días sin motivo alguno", agregó.

Asimismo, diferenció entre los concesionarios, destacando que algunos actúan con rectitud mientras otros, como el dirigente, abusan de su posición y desestiman los derechos de los chóferes.

Según García, los choferes deben cumplir con un reglamento que nunca se les muestra antes de ingresar a la organización. "Cuando ya estás dentro, vienen los abusos. Nos obligan a seguir normas que desconocemos y que solo ellos manejan", afirmó.

En su denuncia, también señaló a los concesionarios Mike Jiménez (unidad 56), Luis Jiménez (unidad 27) y Lucio Flores (unidad 22), quienes, según él, actuaron en complicidad con el dirigente para castigarlo. "Esto no solo me afecta a mí. No piensan que tengo una familia que mantener", lamentó.

García advirtió que podría ser expulsado de la línea por hacer pública su situación. "Ramiro de la Cruz dice que a él no le pueden hacer nada porque tiene muchos años al frente de la organización y que está por encima de las autoridades y la ley. Quise publicarlo para ver si alguien puede poner un alto a su prepotencia y a sus abusos", concluyó.