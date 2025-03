Denuncian intento de sustracción en Borja y Occidental.

Habitantes de las colonias Borja y Occidental han lanzado una alerta sobre la presencia de un sujeto que circula en una camioneta blanca con vidrios oscuros, quien presuntamente acecha a jovencitas en la zona. La comunidad ha pedido a la población extremar precauciones y a las autoridades reforzar la vigilancia.

Maylen González, vecina de la colonia Occidental, denunció que un hombre intentó llevarse a una de sus hijas. Según su relato, la joven logró zafarse antes de ser subida al vehículo. La familia ha manifestado su preocupación y ha solicitado una respuesta inmediata por parte de las fuerzas de seguridad.

Otro testimonio fue proporcionado por Ashley Farías, residente de la colonia Borja, quien describió un encuentro inquietante con un individuo de apariencia calva que conducía una camioneta blanca. Aunque no se ha confirmado si se trata de la misma persona, su experiencia ha generado temor entre los habitantes del sector.

Farías narró que, mientras cruzaba la calle, el sujeto le asintió con la cabeza para atraer su atención y posteriormente se desplazó hacia la esquina de la cuadra. "Lo observé y vi que me vio; se regresó y venía bien despacio. Me quedé dentro del Six observando por las cámaras hasta que se fue", relató.

Según su testimonio, el individuo parecía estar buscando su ubicación con la mirada, pero al no encontrarla, se retiró del lugar. Este tipo de incidentes han generado una creciente inquietud en la comunidad, que exige acciones inmediatas para garantizar la seguridad de los habitantes.

Los ciudadanos piden a las autoridades municipales y estatales que refuercen la vigilancia en la zona y atiendan las denuncias para prevenir cualquier situación que ponga en riesgo a la población. Asimismo, instan a los vecinos a mantenerse alerta y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades correspondientes.