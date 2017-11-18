Denuncian la mala distribución de agua

SAN BUENAVENTURA COAH.- El ciudadano Miguel Gaytán Ontiveros denunció al departamento de Ecología la mala distribución del agua de las acequias, lo que ha propiciado que gran parte de los árboles en su mayoría nogales se sequen al lado norte de la Ciudad.

Dijo que el problema tiene más de quince años de existir y que en todo ese tiempo hubo alcaldes que no se preocuparon por darle mantenimiento a las acequias, pero además los hubo que hasta las taparon afectando la distribución correcta del vital elemento.

“Toda el área norte de la Ciudad era vegetación, la gente estaba contenta porque hasta sus patios llegaba el agua de la acequia para regar los árboles y las huertas, eso ahora ya no se hace porque el agua no llega a su destino, la desvían ocasionando que todo esté seco” dijo Gaytán Ontiveros.

Agregó que es una lástima que en medio de los patios haya nogales de gran tamaño tirados porque se secaron por la falta de agua.

Comentó que en repetidas ocasiones ha acudido a la Presidencia Municipal para quejarse pero lo único que le dicen es que ya no se preocupe, que le van a mandar el agua pero esta nunca llega.

“Lo que queremos los vecinos de este sector es que nos manden el agua para regar los árboles que tienen muchos años de existir y que no es justo que mueran porque el Municipio no hace una correcta distribución de ella”.

Otro de los problemas que enfrentan los vecinos es que muchas acequias fueron tapadas de manera irresponsable y a conveniencia de los dueños de los predios por donde pasaban, lo que llevó a tener este problema que afecta no solo la vegetación sino todo el ecosistema.

