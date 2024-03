Denuncian músicos amenazas de pensionados

Frontera Coah.- Músicos denuncian que recibieron amenazas por parte de la presidenta de la Asociación de Pensionados y Jubilados del IMSS, Bertha Alicia Zavala, simplemente por explorar otras fuentes de ingresos fuera de la asociación.

Ismael Martínez, miembro del grupo musical Escándalo, expresó que ha convertido el salón de la asociación en un "negocio familiar", utilizando su posición para beneficio personal en lugar de atender las necesidades y preocupaciones legítimas de los pensionados y jubilados del IMSS.

Afirmó que Zavala ha recurrido a tácticas intimidatorias contra los miembros del grupo y otras 9 agrupaciones más que tocaban los fines de semana en el salón, esto se debe a que ellos tocaron en otros espacios.

"Trabajé seis años en la asociación y ella nos pagaba lo que quería, hasta 200 pesos cuando yo gano hasta 4 mil pesos por ese tiempo y por el equipo. "Porque yo digo y si no quieres vete para tu casa", fueron las palabras que me dijo en su momento la señora Bertha" comentó Ismael.

Señaló que la presidenta llegó a amenazarlos con golpearlos, estas acciones también las aplique en el resto de los pensionados y jubilados, así como los que quieren pertenecer.

Tal es el caso del señor Santana Riojas JR, a quien Bertha Alicia Zalava vetó y no lo quiere afiliar sin darles motivo alguno. Esto ha generando un debate acalorado sobre la transparencia y la ética dentro de la asociación.

"Ella quiere que seamos exclusivos con los pensionados, yo la apoye mucho en palmazos pero ahora ya no me deja ni tocar con otro grupo en el salón, yo trabajo con Sonido Norteño y con otros que me pidan el apoyo"

Exigen que se realice una investigación independiente para esclarecer la verdad detrás de las acusaciones y que más afectados se sumen para poder removerla de su cargo en las próximas elecciones.