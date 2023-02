Denuncian venta Ilegal de terrenos

FRONTERA COAH-. Carmen Salinas Alfaro denunció la venta ilegal de terrenos por parte de las hijas del activista ya fallecido Jesús Solís, alertó a la población pues aseguró que incluso hay predios que ya se han vendido y ya hasta construyeron vivienda cuando el propietario es otra persona.

Hay un predio de mil 550 metros, ubicada en la colonia La Sierrita en Avenida Morelos con Emiliana Zapata entre privada Tampico y Benito Juárez, en ese predio Catastro y Registro Público de la Propiedad acreditan que quien es propietaria legal es Carmen Alfaro Delgadillo que heredó a María de Jesús Jiménez.

"Estas personas, las hijas de Jesús Solís que otorgó los predios en la colonia Diana Laura también sin papales, son ellas quienes andan vendiendo este predio sin contar con la documentación necesaria, nuestra papelería está certificada en el Registro Público de la Propiedad y Catastro, ellas presentan un documento que indica que compraron dos horas agua riego en pleno siglo XXI", comentó.

Es por esa razón que quiso dar a conocer lo que ocurre pues aseguró que estas personas están estafando a ciudadanos, ellos presentan un contrato de compra-venta quien hizo un juicio testamentario es Arnoldo Maldonado Notario Público.

Dijo que en el mismo predio hay un espacio del que nunca dijeron quién era el dueño pero ahorita ya están construidas unas viviendas hechas por ellos.

Dijo que Roberto Carlos acudió a ella para pedirle una firma, pero le dijeron que no estaban vendiendo, Hay una vivienda ya terminada a la que se le notificó que la construcción era ilegal, en su momento la propietaria lo denunció pero no quisieron apoyarla, la gente de Obras Públicas se negó a detener la construcción aun y cuando no tenían permisos, terminaron la vivienda.

Durante los primeros días de la administración de Roberto Piña se denunció nuevamente y se paró una segunda construcción que no se ha terminado, ahí está parada, dijo que ellos denunciaron sin embargo el abogado que traían no hizo bien su trabajo y se perdió pero están nuevamente en el proceso, pero primero quiso alertar a la gente a que no compren ahí porque lo único que va a pasar es que van a perder su patrimonio.