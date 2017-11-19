Denunciarán a padres que robaron a escuela

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Supuestamente en el mes de marzo del 2018, la mesa directiva que se robó 193 mil pesos a los padres de familia de la escuela primaria Año de Juárez devolverá el dinero, sin embargo, el titular de la Asociación de Padres de Familia Javier Castillo afirmó que en próximo jueves se le otorgará certeza jurídica a la directiva de padres de familia recién nombrada para que proceda legalmente.

El entrevistado afirmó que tanto la Presidenta como la Tesorera que defraudaron al plantel firmaron un documento donde se comprometieron a pagar 193 mil 820 pesos en el mes de diciembre pero el plazo puede extenderse hasta marzo que es cuando se vence.

“Ellas expidieron el documento, le pusieron fecha, lo firmaron y entregaron a la nueva mesa directiva, por desgracia yo acudí cuando ya no tenían dinero y aún cuando se les requirió nunca se aparecieron, eso estuvo mal pero ya se hizo el acuerdo y solo queda esperar”, dijo.

Los padres de familia no estuvieron de acuerdo con el convenio que les presentaron ya que es mucho tiempo y en tanto el problema no se resuelva el nombre del plantel continuará en boca de todos, ante eso, el representante de los padres de familia sugirió que se llevara a cabo una serie de actividades, que se rifara una lap top para comenzar a recuperar los fondos.

Dijo que el problema es que nadie vigiló el manejo del dinero, se confió en ellas y ahí están las consecuencias, incluso alcanzan cárcel y por lo que respecta a la asociación, le darán certeza jurídica a la nueva mesa directiva para que proceda legalmente.

Dicho delito está sujeto a embargo en caso de que no paguen, esto para que se cubra el monto y de no ser así entonces las implicadas alcanzan cárcel.

En cuanto a que la Tesorera que defraudó al plantel pretenda suicidarse, el entrevistado dijo que eso no es oficial y que quizá sea una estrategia que está aplicando para conmover a la gente.