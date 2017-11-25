Denunciarán penalmente desvío de cuotas escolares

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Se espera que una vez formalizado ante Notario Público el nombramiento de la nueva directiva de la sociedad de padres de familia de la escuela primaria Año de Juárez, esta proceda para darle solución al desfalco de 193 mil 820 pesos que desapareció la anterior.

Para eso, el coordinador regional de la sociedad de padres de familia Javier Castillo, dijo que en este momento se encuentran juntando los documentos oficiales de los integrantes de la actual sociedad de padres para llevarlas ante un Notario Público con el fin de que quede asentado legalmente.

Una vez que se concluya con este proceso, tentativamente para el martes quede listo y después de ese día la nueva mesa directiva podrá emprender acciones contra las fraudulentas ya que es mucho dinero y se presume que no lo van a pagar en el tiempo que ellas mismos estipularon, es decir, en el mes de marzo.

El coordinador comentó que en días pasados le llegó la noticia de que Silvia Nohemí Sandoval expresidenta, y la extesorera Blanca Azucena Ledesma se pelearon entre ellas y que el asunto llegó hasta el Ministerio Público en donde les dijeron que se mantuvieran alejadas una de la otra para que se acabaran los problemas.

Eso no resuelve nada, dijo el entrevistado, por ese motivo queremos que las cosas se formalicen con la nueva directiva para que proceda, bien sea demandando por medio de embargo o cárcel para la recuperación del dinero que es del plantel.