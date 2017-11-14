Desairan comercios chicos el “Buen Fin”

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Solo los centros comerciales participaran en la promoción del “Buen Fin” que se llevará a cabo el próximo fin de semana al ser los únicos que se sostienen económicamente con este tipo de acciones.Santos Faz Escareño, regidor de Fomento Económico afirmó que esta situación ya se ha presentado en otras ocasiones pero aún cuando se habla con el comercio en general, el pequeño nunca acepta porque no es costeable para ellos.Dijo que la ciudad tiene tiendas grandes y centros comerciales que son muy aceptados por la población y que están ahí porque ellos lo solicitaron y q ue de voluntad propia y porque les interesa beneficiar al pueblo es que participan en la promoción del “Buen Fin”.Esto es voluntario dijo el entrevistado y mucho nos gustaría que todos los comerciantes participaran pero no es posible ya que cada uno se maneja de manera distinta, sin embargo, los que pertenecen a cadenas comerciales sí lo pueden hacer y eso nos llena de gusto porque sabemos que habrá personas que no tendrán necesidad de acudir a Monclova para hacer sus compras esos días.Faz Escareño agregó que mantendrán la vigilancia en esos días ya que muchas personas están a la espera de que se lleguen para aprovechar las promociones que se esperan beneficien a todos.Cabe mencionar que de acuerdo con las estadísticas son seis los negocios que pudieran entrar al “Buen Fin”.