Desairan en Castaños el Buen Fin

Castaños.-El municipio de Castaños cuenta con un padrón de 400 comercios pero fueron pocos los que ofrecieron descuentos por el Buen Fin.

El regidor de Fomento Económico Eladio Olvera Orta señaló que la baja demanda en las ventas desalentó al comerciante para participar en el fin de semana más barato del año, la población aprovechó las ofertas de comercios como Monclova y Frontera.

En entrevista detalló que en este municipio no se tiene una economía fuerte como para abaratar los productos.

“No se ve mucho o casi nada por el Buen Fin, por lo mismo que los comercios muy apenas sobreviven, y el rematar sus productos, en lugar de un beneficio para ellos, les perjudica” mencionó.

Detalló que el padrón que se tiene actualmente oscila entre los 400 comercios entre tortillerías, misceláneas, centros comerciales boutiques entre otros, pero es muy minimo quienes ofrecen descuentos en esta semana.

Destacó son pequeños comerciantes y no tienen una buena economía como para arriesgar lo poco que han ganado.