Desaparece quinceañera

Castaños Coah.- Madre desesperada busca a su hija de 15 años de edad y quien desapareció la madrugada de este lunes en el municipio de Castaños, se presume que la menor pudiera estar con un joven que no es de este municipio, y posiblemente se encuentre en Ramos Arizpe o Arteaga.

La joven de nombre Lucero Martínez Bernal se comunicó con su madre vía telefónica para avisar que se encontraba con una persona fuera de la ciudad, situación que mantienen a su madre angustiada por no saber su paradero y por ser menor de edad.

Cerca de las 2 de la madrugada la madre de Lucero se percató que no estaba en su habitación por lo que comenzaron a buscarla entre los familiares y amigos sin dar con su paradero, tan pronto el día anunció los primeros rayos de sol acudieron a instalaciones de la fiscalía general para interponer la denuncia correspondiente sin embargo le informaron que debería esperar las 72 horas correspondientes.