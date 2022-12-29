Desaparecieron 170 menores en el año

SALTILLO COAH.- Durante el presente año 2022 se registraron 170 reportes de menores desaparecidos a través de Alerta Amber, mismos que fueron atendidos por la Fiscalía General de Coahuila y en la mayoría de los casos, fueron los mismos adolescentes quienes se ausentaron de manera voluntaria.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la dependencia, Gerardo Márquez Guevara y aseguró que la efectividad de la localización fue del 95.9 por ciento, por lo que los menores fueron regresados a salvo con sus familias.

“Hasta el 20 de diciembre atendimos 170 reportes de menores que se fueron de sus casas por diferentes motivos, al ser del grupo de personas vulnerables, se activó la Alerta Amber y se inició el proceso de búsqueda, por lo que la mayoría pudieron regresar con sus familias”, reiteró el funcionario estatal.

Márquez Guevara añadió que la localización fue de 163 menores con reportes que hicieron los padres de familia, mientras que el ocho de ellos están en el mismo proceso de búsqueda y se mantiene activada la Alerta Amber; además, indicó que el abandono de sus hogares están relacionados con temas de sustracción familiar.

Cabe señalar que la sustracción de menores es un delito contra los derechos y deberes familiares, que consiste en trasladar a un menor de edad sin tener una causa que lo motive, por parte del progenitor que no es titular de su custodia, o por miembros de su familia o personas afines a un lugar no acordado con el otro progenitor.

Por otra parte, especialistas señalan que las causas de las fugas pueden ser muy diversas, en la mayor parte de los casos, tienen mucho que ver con las malas condiciones del ambiente familiar y social, como matrimonios separados, falta de cariño en el hogar, poca comunicación y ello deriva en que los jóvenes viven en situaciones continuas de tensión.