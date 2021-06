Descarta denunciar a policías

Coahuila

El trailero sometido a la fuerza aseguró que solo perdería el tiempo.

El presunto afectado aseguró que sí presentó lesiones después de la detención, sin embargo, no denunciará por considerarlo pérdida de tiempo.

CASTAÑOS, COAH.-Luego del zafarrancho que se llevó a cabo en el municipio de Castaños, después de que el trilero Alfonzo Zamora Corona se negó a ser infraccionado para minutos después ser sometido con fuerza por elementos policíacos, este aseguró que no va a denunciar a los elementos, recalcando que él en ningún momento provocó a los oficiales con su comportamiento.

El presunto afectado explicó que los elementos preventivos vieron estacionado el camión en la calle Guillermo Prieto de la colonia Libertad cuando observó que se detuvo una patrulla de donde bajaron elementos que acudieron a donde estaba su camión y de forma inmediata procedieron a querer quitarle la placa a lo cual él no accedió. Dijo que al negarse debido a que en reiteradas ocasiones les explicó a los policías que sí tenían permitido circular por la calle Guillermo Prieto y no por la Altamirano que ya está pavimentada, estos se negaron a cancelar la infracción, lo que provocó molestia en el ciudadano quien incluso empujó a los elementos para que no retiraran la placa al tráiler.

Explicó que en ningún momento estaba el camión en movimiento, sino que estaba estacionado, sin embargo, le dijeron que le quitarían la placa y que se lo iban a llevar detenido, lo cual provocó su molestia.

El ciudadano aseguró que los policías lo estaban ahorcando y por ello él se resistió al arresto, aun así, le quitaron la placa y se lo llevaron detenido, por lo que aseguró no creer más en las autoridades.

“Siempre me he estaciono en el mismo lugar y nunca había existido problema, sé que por la pavimentada no podemos pasar, pero tenemos que circular por el lugar para llevar la carga a la empresa INMAGUSA, no quiero denunciar porque la mayor parte de las veces solo perdemos el tiempo y no nos resuelven nada”.