Descartan brote de conjuntivitis

Castaños, Coahuila.- El reporte de varios casos de niños con ojos rojos alertó a padres de familia de la Primaria Lázaro Cárdenas que temían se tratara de un brote de conjuntivitis, lo cual quedó descartado.

Se trata de 10 alumnos que presentaron síntomas de esta enfermedad, pero en realidad se trata de gripe común, indicó el Eliud Ledesma Salcido, director del plantel que recurrió a la Secretaria de Salubridad.

“En realidad el problema no era tan grave como se pensó” finalizó el Director Eliud Ledesma.

“Se reportó a Salubridad pero vinieron primero los de municipio que dijeron que era conjuntivitis, no fue hasta el siguiente día que los alergólogos de Salubridad vinieron e hicieron las pruebas correspondientes que arrojaron que era un simple virus de gripa. Fueron en total 10 niños en toda la escuela”.

La razón que les dieron es que los alumnos por estar en un lugar cerrado por tanto tiempo se contagian muy fácilmente los virus. Se les dio atención médica a los niños enfermos que reposaron la semana pasada en casa y se presentaron al fin el día lunes a clases normales.

“Nosotros por precaución hicimos la solicitud para que los padres de familia asistieran a la escuela a limpiar para que el virus no continuara propagándose. En realidad el problema no era tan grave como se pensó” finalizó el Director Eliud Ledesma.

Se contagian de virus de gripa alumnos de la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas y lo confunden con conjuntivitis.