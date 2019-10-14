Desconoce Fomento reajuste en Maxion

Castaños, Coahuila.- La Regidora de Fomento Económico, Yessenia Flores Carreón, dijo desconocer la razón del despido en Maxion, pero que se estará trabajando para buscar empleo a las personas que se acerquen a su departamento.
“Cada año en esta época sucede lo mismo, las empresas empiezan a despedir a sus trabajadores y hasta ahora se desconoce la razón más allá de que sea por una baja producción de la misma empresa” comenta la Regidora Yessenia.
“De ellos no hemos tenido información extra oficial, ellos no se han comunicado para informar nada. Al parecer ya van más de 100 despidos según lo que hemos escuchado. Lo que ocurre es que los vuelven a contratar hasta enero, pero desconocemos la razón”.
Dijo que como departamento tienen contacto con diferentes empresas a las que les hacen llegar las solicitudes que van a entregar a su departamento, pero que hasta ahora no ha aumentado la cantidad de recepción de solicitudes: “siguen siendo cerca de 15 a la semana”, finalizó la Regidora, Yessenia Flores Carreón.