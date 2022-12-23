"Deseo que tengan Salud”: H. Lozano

SAN BUENAVENTURA COAH-. Hugo Lozano; alcalde de San Buenaventura envió un mensaje a los ciudadanos en esta época especial e importante para todos, señaló que lo mejor está por venir para el próximo año.

Deseó una Feliz Navidad y fijo que espera que todos se dispongan a pasar una Noche Buena con la familia, que estén unidos, después de tantos malos días con la pandemia ha llegado el momento de celebrar, son fechas para estar en familia, para reflexionar pero sobre todo para compartir momentos de alegría.

"Deseo que tengan salud, que con la época de frío sean cuidadosos en hogares, que al estar en familia se cuiden en esta temporada invernal, yo les deseo lo mejor una Feliz Navidad y que tengan mucha salud para todos los sambonenses y sus familias", comentó el alcalde.

Señaló que este año hubo buenos resultados dentro de su administración pero esperan que para el próximo año todo sea mucho mejor y será posible cuando se puede gozar de salud pues lo demás llega por añadidura, por lo que comentó que espera que en estas fechas la salud, la paz, el amor reine en todos los hogares del bello municipio de San Buenaventura.