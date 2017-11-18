Desfile revolucionario

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Chiquitines de preescolar desfilaron por las principales calles de la Ciudad ataviados con vestimenta alusiva a la Revolución Mexicana.

Carros alegóricos con motivos llamativos, flores, sarapes, música mexicana, corridos, etc. Ambientaron las calles donde tanto los peatones como padres de familia esperaban el desfile que llamó la atención.

Pancho Villa, Francisco I. Madero, Venustiano, Carranza con su Ejército Constitucionalista, llenaron las calles como recordatorio de la gesta heroica que inició en 1910 y que dio inicio al progreso y modernización del país.

La regidora de Educación Rosa María Hipólito Moreno comentó que con anticipación se habló con los jardines de niños para que de una u otra forma celebraran la Revolución Mexicana, por lo que distintas actividades se llevaron a cabo.

Es una forma de fortalecer los valores éticos e históricos que tenemos como mexicanos y nunca olvidar que estos hombres que son caracterizados por niños tienen un papel relevante en la historia del país y que a muchos les debemos las leyes que hoy nos rigen. Los organizadores destacaron el esfuerzo de los padres de familia y maestros que hacen posible que eventos como estos sean un éxito.