Destaca Coahuila en materia laboral

San Luis Potosí, SLP.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís destacó que la seguridad que vive Coahuila, la mano de obra calificada y el hecho de que los coahuilenses preferimos la conciliación constructiva a los conflictos, ha provocado un desarrollo constante en su economía y en el empleo, y éste a su vez repercute de manera directa en la calidad de vida de los coahuilenses.

Lo anterior, luego de los trabajos que se realizan en la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo (CONASETRA) en la Ciudad de San Luis Potosí, donde presentaron datos estadísticos que ubican a Coahuila como uno de los Estados líderes en materia laboral a nivel nacional.

“Hoy tenemos un Estado de paz, armónico, con crecimiento económico, con empleo cada vez mejor remunerado. Coahuila es hoy un Estado a la vanguardia, con infraestructura, educación, con justicia y oportunidades para las mujeres y jóvenes. Hoy Coahuila es un Estado fuerte en materia laboral y, por ende, en desarrollo de las familias”, señaló el Mandatario estatal.

Dentro de los principales indicadores que se presentaron en la CONASETRA, se encuentra el de crecimiento en la generación de empleo, donde según los datos presentados durante la conferencia se estima que durante la gestión del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís más de 75 mil coahuilenses han salido del desempleo o actividades informales, para ocuparse de manera formal en empleos que proveen seguridad social, de salud y prestaciones.

Destaca que de esta cifra, más de 53 mil los han ocupado mujeres, cantidad que demuestra el trabajo que se realiza para cerrar brechas históricas de género y el impulso hacia el empoderamiento de las mujeres y el avance para su independencia económica.

En cuanto a reparto de utilidades, Coahuila destacó al crecer en 99 por ciento el monto de dinero repartido entre los trabajadores, al pasar, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de 2,462 millones de pesos en 2020 a 4,889 millones de pesos en 2022.

También se destacó el crecimiento en los registros patronales en un 5.8 por ciento de diciembre de 2018 a la fecha; actualmente el IMSS cuenta con 35,800 patrones registrados en Coahuila.

Además, se destacó que durante este mismo periodo el salario nominal mensual de los trabajadores registrados ante el IMSS aumentó en 47 por ciento, al pasar de los 10,897 pesos a 16,015 pesos.

El gobernador Miguel Riquelme destacó que estos números son producto del trabajo coordinado que se realiza con sindicatos, empresarios, organismos civiles, educativos y con autoridades de los tres órdenes de Gobierno.

Además, gracias al compromiso de los empresarios y la alta capacitación de los trabajadores, en Coahuila también se disminuyó la incidencia de accidentes de trabajo: pasó de 3.1 accidentes por cada 100 trabajadores a 1.31 por cada 100.

Gracias a la exitosa implementación de la Reforma Laboral sobre bases sólidas que realizó la Secretaría del Trabajo junto a la Unidad de Enlace de la STPS, hoy Coahuila es el segundo Estado que más concilia: El 91 por ciento de los asuntos laborales se resuelven por la vía del diálogo, siempre salvaguardando los derechos de los trabajadores.

Durante la conferencia, también se destacó la paz laboral que se vive en Coahuila, al continuar sin estallamiento de huelgas del orden local gracias a la conciliación laboral y a la política de respeto irrestricto a los derechos laborales de los trabajadores, que garantiza el bienestar de los mismos.