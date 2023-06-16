Destaca Frontera obra Pública

FRONTERA COAH-. El municipio de Frontera es el que más ha invertido en obra pública en el Estado de Coahuila, así se lo dieron a conocer al alcalde Roberto Piña, señaló que en el 2022 fue una inversión de 72 millones de pesos y para este año suman más de 68 millones de pesos en inversión.

Lo anterior lo dio a conocer Roberto Piña, dijo que con el ejercicio presupuestal en el 2022 fueron 72 millones de pesos de inversión de obras públicas y bienes inmuebles, de un presupuesto de 296 millones, es decir son cerca del 25% de inversión pública más un 4 % de adquisición en inmuebles.

En el 2023 sin la preparatoria y sin el parque “Chacho Fabela”, se tenía 68 millones de pesos, más los 11 millones de la preparatoria y los 7 millones del parque deportivo en donde se hicieron mejoras para beneficio de los ciudadanos.

“Fue en la Unidad de Inversiones donde me dijeron, te vamos a dar un dato, tú traes un 24% de inversión en obras públicas, es muy alto porque hay estados del país que trae un 8% y el grueso, es decir la mayoría de los municipios traen un 8 a 12% en obras públicas, somos el más alto y la queso”, comentó el alcalde sonriendo.

Dijo orgulloso que es el municipio con el porcentaje más alto y mencionó que seguirán trabajando en beneficio de los fronterenses pues el recurso del municipio tiene que ser para mejoras, para buscar una mejor calidad de vida para todos.