Destaca San Buena por ebrios liosos

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Tomar en la vía pública y riñas por lo general de orden familiar son los delitos más comunes que reporta Seguridad Pública Municipal.

Infracciones a la ley que por lo general se registran los fines de semana cuando se incrementa la ingesta de alcohol bien sea en los festejos familiares o públicos que obliga a que las autoridades policíacas intensifiquen sus acciones de vigilancia al igual que los rondines por los sectores de mayor inseguridad.

Joel Solís Díaz, director de Seguridad Pública afirmó que si bien es cierto que en la localidad se registran otros delitos, cabe resaltar que son los antes mencionados que llevan a las celdas entre cinco y ocho personas detenidas y que en algunas ocasiones también van mujeres que son reportadas y que amerita sean retenidas en la demarcación para evitar que el asunto pase a mayores.

“Son dos delitos de menor grado pero no por eso se les resta importancia, ya que de no atenderse pueden llegar a complicar la actividad de la sociedad y entonces sí habría problemas que requerirán mayor atención, pero por fortuna las cosas no pasan a más” dijo el Director.

Agregó que la ingesta de bebidas alcohólicas se complica en fin de año cuando la derrama económica lleva a que se incremente la venta y consumo, de ahí que ya se tienen las estrategias a aplicar para evitar en lo posible los delitos antes mencionados, además vigilarán los sectores que tienen este problema más acentuado.